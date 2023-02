La « crise de la quarantaine » est le sujet de cet épisode de « Minute Papillon ! », notre podcast d’actu. Un thème soufflé par des collègues à la rédaction de 20 Minutes, surprises par l’attitude de leur conjoint, leur cousin. L’un d’eux, salarié, papa, propriétaire, n’a d’yeux que pour son nouvel achat… Sa trottinette. Le cousin d’une autre veut tout claquer, et partir à Dubaï… Point commun : ils vont avoir 40 ans. Quarante ans, comme une envie d’autre chose, de s’amuser aussi, avant qu’il ne soit trop tard ! Pourquoi, comment ? Et comment traverser cette crise de milieu de vie, crise que connaissent aussi les grands singes ? On en parle avec Gwénaëlle Persiaux, psychologue clinicienne, psychothérapeute et formatrice, autrice de Traverser la perte de sens, aux éditions Eyrolles.

« Est-ce que cela me suffit ? »

Dans cet épisode, Gwénaëlle Persiaux rappelle que « cette crise de milieu de vie a toujours existé. On s’interroge sur le '' pour quoi '' d’être là. Souvent, la première partie de notre partie, ça va être des choses très concrètes. Carl Gustav Jung, un grand penseur, dit qu’on est là, au début, pour produire et se reproduire. Ce n’est pas très romantique ! Mais ce qu’il voulait dire, c’est que la première partie de vie, on va montrer, à nous-même et à la société, qui est on est, en matière de production. On va faire des études, commencer à faire un boulot, essayer de le réussir, d’avoir une place sociale, un lieu de vie assez chouette… Et à moment, vient ce questionnement existentiel : « Et maintenant, est-ce que cela me suffit ? ». (…) Cela amène à s’interroger, pour la deuxième partie de vie : ''A quoi je veux consacrer plus de temps, plus d’énergie ?" »

Cette crise de sens se rapproche, parfois, des manifestations d’une crise d’adolescence. « Je le comprends comme une tentative, qui souvent échoue, de remettre du "peps" dans sa vie, là où elle n’en a plus trop, souligne la psychologue. Et c’est plus facile, au début, d’être dans la distraction pour combler ça, que d’être dans une recherche de sens… ».

Ecoutez gratuitement la suite de cet entretien avec Gwénaëlle Persiaux, dans le lecteur audio ci-dessus.

Contactez-nous

« Minute Papillon ! » est le podcast d’actu original de 20 Minutes, avec nos interviews, nos infos, nos coups de cœur et les coulisses de notre média… Ne loupez pas nos prochains épisodes, abonnez-vous gratuitement sur votre application et plateforme audio préférées. N’hésitez pas à nous évaluer et nous laisser un commentaire sur votre plateforme d’écoute, ou à l’adresse audio@20minutes.fr