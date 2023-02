Des vidéos du pédocriminel condamné Marc Dutroux ont été diffusées sur le réseau social TikTok. Ces images, filmées illégalement à l’intérieur de la prison de Marcelle, et à l’insu du détenu, cumulent des centaines de milliers de vues sur le réseau social. Comment est-ce possible, quand le tueur en série n’est pas seulement en prison en Belgique depuis 24 ans, établissement dans laquelle les téléphones portables sont interdits, mais qu’il est à l’isolement, séparé des autres ? Mikaël Libert, journaliste à 20 Minutes à Lille, a mené l’enquête. Il raconte dans cet épisode de « Minute Papillon ! », notre podcast d’actualités.

Une volonté de monnayer ces vidéos ?

Sur ces images, Marc Dutroux, condamné à perpétuité pour cinq assassinats et pour enlèvements d’enfants, séquestrations et viols avec torture, est insulté par des détenus. Il fait aussi des glissades sur le sol verglacé d’une cour, ou encore des étirements. Sur une autre vidéo, il se confie à l’un d’eux, derrière les barreaux de sa cellule. Filmé à son insu, le détenu tient à son discours « obsessionnel », selon Bruno Dayez, l’avocat de Marc Dutroux. Contacté, cet avocat souligne que son client a été filmé au mépris de son droit à l’image.

« Pour l’avocat, des détenus ont essayé de se faire de l’argent en tournant ces vidéos de Marc Dutroux, et en essayant de les vendre, rapporte Mikaël Libert dans ce podcast. Et pourquoi elles apparaissent un an, un an et demi après avoir été enregistrées ? Parce que l’un des détenus qui a filmé Marc Dutroux a été libéré depuis de prison ».

La circulation de téléphones en prison

Comme le rappelle le journaliste dans cet entretien, malgré toutes les mesures de sécurité, les services pénitentiaires belges ne peuvent empêcher la circulation de téléphones portables dans les prisons. Une faille qui a permis à au moins deux détenus de la prison de Nivelles, au sud de Bruxelles, de filmer à plusieurs reprises Marc Dutroux lors de ses promenades.

Que dit Marc Dutroux à au moins un détenu ? Pourquoi tient-il, selon son avocat, un discours « obsessionnel » ? Pourquoi ces propos nuisent à une éventuelle sortie de prison du détenu? Écoutez toutes les réponses de Mikaël Libert dans cet entretien, ci-dessus.

