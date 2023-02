« Que peut-on faire, et ne pas faire pendant les règles ? », interroge Gaëlle Baldassari, formatrice, fondatrice du mouvement « Kiffe ton Cycle », autrice de Kiffe tes règles, aux éditions Larousse. Y aurait-il des choses autorisées, et d’autres interdites, quand le sang menstruel s’écoule ? Est-il interdit d’aller à la piscine ? De faire du sport ? Comment se laver ? Peut-on avoir des relations sexuelles ? Et, selon une croyance populaire : serait-il possible, quand on a ses règles, de réussir l’exploit de réaliser une mayonnaise ? Autant de questions auxquelles Gaëlle Baldassari répond dans cet épisode de notre podcast hebdo « Tout Sexplique », consacré à la sexualité, la santé et la société. Bonne écoute !

Des croyances populaires limitantes

Les bains seraient-ils interdits pendant les règles ? Gaëlle Baldassari répond dans cet entretien : « Il n’y a aucune contre-indication. Quand on a ses règles, on ne va pas avoir un bain qui va ressembler à une attaque de requins ! On n’a que quelques gouttes qui vont couler. Et la plupart du temps, l’eau du bain va rester transparente. S’il se teinte un peu de rose, ce n’est pas un problème. Car il n’y a pas de problème de santé à prendre un bain quand on a ses règles. Cela peut même faire du bien, parce que cela peut diminuer les douleurs de règles pour certaines personnes. Parce que le bain relaxe. »

Comment laver le sexe quand on a ses règles ? Gaëlle Baldassari rappelle que le vagin est « autonettoyant », et qu’il n’y a aucune utilité à laver l’intérieur de cet organe. Au contraire. « On ne met rien dans le vagin, ni eau, ni produit, car on peut se retrouver avec des mycoses et des vaginoses », rappelle la formatrice dans cet entretien. Ecoutez la suite dans le lecteur audio ci-dessus.

