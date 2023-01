Et d’un cinquième opus des aventures d’Astérix et Obélix, cette fois en Chine ! « Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu », qui sort en salles mercredi, réunit, comme pour les précédents films du petit Gaulois, une brochette de stars françaises. Guillaume Canet est derrière, et devant la caméra, aux côtés de Gilles Lellouche, Marion Cotillard, Vincent Cassel, Audrey Lamy, Jonathan Cohen, Laura Felpin ou Manu Payet… L’occasion de s’interroger, dans cet épisode du podcast « Minute Papillon ! » : Qui sont les acteurs et actrices françaises qui sont des stars de cinéma, celles et ceux qui jouissent d’une notoriété internationale ? Pour quelles raisons ? Quelles différences pour accéder au rang des méga stars, tel Tom Cruise ? Pour en parler, Caroline Vié, journaliste spécialiste du cinéma à 20 Minutes.

Quelle potion magique pour devenir une star internationale ?

Assurant un petit rôle dans ce film, l’actrice Marion Cotillard est, selon la journaliste, la plus grande star du long métrage, car elle jouit d’une notoriété internationale, jouant dans de nombreux films américains. Mais la plus grande actrice française d’aujourd’hui est, selon Caroline Vié, Léa Seydoux : « Elle tourne dans beaucoup de films américains et français tout à fait remarquables. C’est quelqu’un qui a une carrière solide, qui a du talent, contrairement à ce que disent les jaloux. Pour moi, c’est la vraie star française ».

Quelle potion aurait pris Léa Seydoux pour être cette grande star ? « Elle a beaucoup de talent. (…) Je me refuse à penser que c’est parce que c’est la fille d’un grand producteur. Que cela l’a aidé au départ, sans doute, mais elle ne serait pas restée si elle n’avait pas le talent et le professionnalisme nécessaire pour continuer à bosser, car rester [dans le métier], c’est compliqué. Elle représente une image de la sophistication française, avec cette capacité de se métamorphoser s’il le faut. Il y a certainement un facteur chance aussi… », liste Caroline Vié. Dans l’histoire des soixante dernières années de cinéma français, Catherine Deneuve, par son extraordinaire carrière, est, selon la critique, la plus grande star tricolore. Rien à voir cependant avec la seule méga star planétaire… À savoir l’Américain Tom Cruise. Ecoutez tout l’entretien avec Caroline Vié, gratuitement, dans le lecteur audio ci-dessus.

Nous contacter

« Minute Papillon ! » est le podcast d’actu original de 20 Minutes, avec nos interviews, nos infos, nos coups de cœur et les coulisses de notre média… Ne loupez pas nos prochains épisodes, abonnez-vous gratuitement sur votre application et plateforme audio préférées. N’hésitez pas à nous évaluer et nous laisser un commentaire sur votre plateforme d’écoute, ou à l’adresse audio@20minutes.fr