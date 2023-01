L’hydrothérapie du côlon, appelée aussi irrigation du côlon, est une technique de lavement d’une partie du gros intestin. La promesse de cette technique, qui serait très ancienne, serait de « purifier » l’organisme, en injectant de l’eau par un tuyau enfoncé dans l’anus. Un autre tuyau permet l’évacuation des selles et du mucus. Dans « Minute Papillon ! », Lina Fourneau, journaliste à 20 Minutes, a investigué sur cette pratique à la mode, et qui n’est pas réglementée. Elle revient dans ce podcast sur les conclusions de son enquête.

Promesse de bien-être mais bienfaits non démontrés

Dans cet entretien, la journaliste revient tout d’abord sur les promesses de cette pratique, et la méthode utilisée pour injecter de l’eau dans cette partie du gros intestin. Puis sur les résultats de cette hydrothérapie du côlon, alors que les bienfaits de la technique n’ont été que peu ou pas prouvés par les études scientifiques publiées. Pire, l’hydrothérapie du côlon peut entraîner des désagréments, voire des risques pour la santé, alertent des médecins de l’association de No FakeMed, rejoints par la mission française luttant contre les dérives sectaires, la Miviludes.

Cette mission de vigilance contre les dérives sectaires rappelle par ailleurs que les organisations et mouvements secteurs sont nombreux dans le domaine de la nutrition, pensée comme une forme d’alternative pour la santé. « La quête de la pureté ou du bien-être, récurrente dans la mouvance sectaire, est souvent utilisée comme moyen d’attirer de nouveaux adeptes. Cette quête requiert dans certains groupes et à travers des méthodes non conventionnelles à visée thérapeutique, la mise en œuvre de pratiques de détoxination alliant exercice physique, frugalité ou encore jeûne », souligne la Miviludes.

Des risques rares, mais réels, pour la santé

Autant de pratiques, parfois extrêmes, qui, associées à des discours sectaires, « ont révélé leur redoutable efficacité dans les processus d’emprise mentale ». Dans les cas les plus dramatiques, des adeptes se sont suicidés, et des personnes malades sont décédées prématurément, par refus de soins médicaux éprouvés.

Rappelons enfin que la Miviludes met en garde : depuis la crise sanitaire, se développe une myriade de « gourous 2.0 », de divers « coachs », dans la sphère de la santé alternative. La mission s’alarme de l’influence néfaste de personnes comme Thierry Casasnovas, Tal Schaller ou Jean-Jacques Crèvecœur. Pour en savoir plus, écoutez ou réécoutez notre épisode de Minute Papillon ! intitulé « Comment les sectes se repaissent de la crise sanitaire ? », avec Delphine Guérard, psychologue spécialisée sur les phénomènes sectaires.

