On s’intéresse, dans notre rendez-vous hebdomadaire « Tout Sexplique », aux aventures sexuelles éphémères des Françaises, à partir d’une enquête de l’Observatoire Wyylde de la sexualité récréative des Européennes. Une enquête européenne pilotée par l’institut de sondage Ifop, publiée le 21 décembre 2022. Cette observation s’intéresse aux diverses formes de sexualité occasionnelle des Européennes à l’heure des rencontres en ligne. Notre intervenant du jour : François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualités à l’Ifop, chargé notamment de l’expertise « Genre et sexualités ».

Quelles Françaises prêtes à l’aventure d’un soir ?

Les Françaises donnent-elles rapidement une dimension sexuelle à leurs relations ? Sont-elles de plus en plus, ou de moins en moins, adeptes au sexe sans engagement ? Qui sont-elles ? Y a-t-il des différences selon les catégories socioprofessionnelles, selon l’âge ?

Rappelons un chiffre avant ce podcast. Près d’une Européenne sur deux (47 %) a déjà eu au moins une fois un rapport sexuel en dehors d’une relation suivie, au sens d’une relation qui débute avant le coït et qui se poursuit après. Bonne écoute de cet entretien !

