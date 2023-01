L’inquiétude constante concernant sa santé, le bon fonctionnement de son corps, n’est pas une angoisse comme une autre. S’il y a des millions d’anxieux dans notre pays, il existe cependant moins de 2 % de la population « vraiment » touchée par ce trouble mental, estime Antoine Spath, l’intervenant de notre rendez-vous audio « La Bulle », un tête-à-tête pour évoquer ce qui ne va pas bien dans nos vies. Antoine Spath est psychologue clinicien et coauteur de Tu crois que c’est grave ? Petit traité à l’usage des hypocondriaques qui veulent s’en sortir, avec la collaboration de Caroline Michel, aux éditions Larousse (2021).

Quand la peur devient irrationnelle

Comment reconnaître la « vraie » hypocondrie de l’anxiété, alors que 13 % de Français sondés par un sondage Ifop de 2014 estiment être hypocondriaques ? Quand et comment surgit l’hypocondrie dans nos vies ? Comment prendre de la distance avec elle ? Ce sont les questions de cet entretien à écouter gratuitement ci-dessus.

L’hypocondrie, si elle peut pourrir la vie de la personne qui en souffre, et de son entourage, a sans doute des choses à nous révéler. Elle interroge sur soi, ses blessures psychiques, son enfance, le stress quotidien subi, son rapport à la vie aussi. Car l’hypocondrie est un signe qu’on veut jouir de notre vie, mais sans savoir vraiment comment, rappelle le psychologue. Mais, plus il y a de questions, plus il y a de quoi obtenir des réponses pour aller mieux, souligne-t-il.

