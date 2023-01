À l’occasion des opérations « Janvier sobre », c’est-à-dire boire de façon raisonnable, ou « Dry January », janvier sans alcool, on s’interroge sur l’alcoolisme chez les plus jeunes.

Comme le rappelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), commencer à boire à 11-12 ans multiplie par dix le risque de développer une dépendance à l’alcool, par rapport à une initiation vers 18 ans. Quant au « binge drinking », le fait de s’alcooliser massivement et rapidement, s’il est pratiqué entre 18 et 25 ans, il multiplie par trois le risque de devenir alcoolodépendant.

Cette consommation d’alcool chez les ados et les jeunes adultes représente « une bombe à retardement », à cause du risque de dépendance, souligne Laurence Cottet, patiente-experte en addictologie au CHU de Grenoble, ancienne malade alcoolique. Celle qui abusait de l’alcool à 15 ans raconte l’engrenage puis la maladie, et des clefs pour en sortir dans Non ! J’ai arrêté chez InterEditions Poche (2022). Elle est l’invitée de notre podcast d’actus « Minute Papillon ! ».

Pour rappel, environ 41.000 décès sont attribuables à l’alcool chaque année en France, l’alcool restant toujours la deuxième cause de mortalité prématurée dans notre pays, et une des toutes premières causes d’hospitalisation.

