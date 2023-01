Le podcast hebdomadaire « Tout Sexplique » au service de ces auditeurs et auditrices ! Vous avez une question de santé, qui concerne la sexualité ? Envoyez-nous vos questions à audio@20minutes.fr. Des professionnels de santé et des experts vous répondent en podcast. C’est ce qu’a fait Zakaria S., qui nous a envoyé la question suivante : « J’ai remarqué depuis un certain temps que mon sperme n’est plus liquide comment avant. C’est devenu dense, trop concentré et lourd. Qu’est-ce qui explique cela ? » Pour répondre à Zakaria dans cet épisode, le chirurgien urologue Vincent Hupertan, andrologue et sexologue. Il a notamment publié l’ouvrage L’Encyclo pénis, aux éditions Leduc (2019).

Qu’est-ce que le sperme ? Quelles sont sa consistance et sa couleur ? Comment et pourquoi peut-il varier d’aspect ? Un changement peut-il révéler une infection ? Ce fluide évolue-t-il avec l’âge ? Ce sont des questions de cet entretien à écouter gratuitement ci-dessus et sur votre plateforme d’écoute préférée.

