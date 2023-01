Les voyages présidentiels, c’est quoi ? Comment travaillent les journalistes politiques qui suivent le président français hors de métropole ? Quelle est la relation entre le chef de l’Etat et les journalistes ? Dans les déclarations, qu’est-ce qui est « on » et « off » ? Qui paie les billets d’avion des journalistes ?

« Pool », « off » et moufles

Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », notre podcast d’actu, on se glisse dans les coulisses du métier de journaliste et on évoque les voyages présidentiels et le travail des reporters avec Rachel Garrat-Valcarcel, journaliste politique à 20 Minutes. Elle a suivi Emmanuel Macron, avec 75 autres journalistes, lors de sa visite d’Etat de trois jours aux Etats-Unis, entre le 29 novembre et le 2 décembre derniers.

Le chef de l’Etat français s’est rendu à Washington, où il a notamment participé à une conférence de presse conjointe et un dîner d’État avec Joe Biden, le président américain. A la Nouvelle-Orléans, Emmanuel Macron a célébré la francophonie, et rencontré Elon Musk, le richissime patron de SpaceX, Tesla et Twitter. Conférences de presse, « pool », confidences et moufles, comment travaille un journaliste suivant Emmanuel Macron à l’étranger ? Vous en saurez un peu plus à l’écoute de cet épisode…

Quels rapports entre le président et les journalistes ?

Dans cet entretien, Rachel Garrat-Valcarcel raconte notamment les conditions matérielles des journalistes, les étapes et les symboles de cette visite d’Etat. La journaliste souligne les contraintes pour suivre ce déplacement officiel, avant de revenir sur les relations entre le chef de l’Etat et les reporters. Bonne écoute !

