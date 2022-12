Sonnez hautbois, résonnez musettes, les fêtes de fin d’année arrivent, les étrennes aussi, s’accompagnant de questions à propos d’argent. Comment épargner, alors que l’inflation est forte ? Si oui, puis-je diriger cet argent pour financer des projets à but solidaire et environnemental ? On parle de ces questions dans cet épisode de Minute Papillon ! avec Patrick Sapy, directeur général de FAIR. Cette association gère le label Finansol, créé en 1997, pour distinguer les produits d’épargne solidaire des autres produits d’épargne auprès du grand public.

Ce label assure notamment aux épargnants que leur argent contribue au financement d’activités génératrices d’utilité sociale ou environnementale. Parmi elles, l’accès à l’emploi, au logement, le soutien à l’agriculture biologique et aux énergies renouvelables ou encore à l’entrepreneuriat dans les pays en développement.

Comment épargner solidaire, en transparence ?

Dans cet entretien, à écouter ci-dessus, Patrick Sapy rappelle que « la finance solidaire, c’est le pouvoir des épargnants individuels de financer des projets d’utilité sociale qui proposent des solutions pour répondre à des besoins sociaux ou environnementaux non couverts. La finance solidaire, développée en France dans les années 1980, a contribué à la naissance d’un label financier appelé "Finansol" ».

« La finance à impact, plus récente, née plutôt dans les pays anglo-saxons, souligne-t-il, est plus une finance institutionnelle, réservée à des acteurs financiers, des fonds d’investissement, mais qui a le même objet : investir l’argent pour des projets qui proposent des solutions innovantes et qui visent à résoudre des besoins sociaux ou environnementaux non couverts. »

« 5.000 euros sur un compte représentent un aller-retour Paris-New York »

Le saviez-vous ? Votre épargne peut représenter un poids lourd de votre une empreinte carbone. En effet, les banques jouent un rôle clé dans l’équation climatique : elles peuvent financer cette transition… Ou contribuer à aggraver la crise en finançant le développement d’activités incompatibles avec les objectifs climatiques, comme les industries pétrolières.

« Les cinq premières banques françaises ont financé plus de 4.000 milliards de dollars de projets [pétroliers] ou gaziers en utilisant l’épargne des Français, relève Patrick Sapy. Environ 5.000 euros laissés sur un compte bancaire, cela représente, en empreinte carbone, un aller-retour entre Paris et New York. L’argent détenu à la banque à un vrai pouvoir ! Et il est possible de l’orienter différemment. »

Qu’est-ce que le label « Finansol » ? « Il existe un produit financier solidaire qui s’appelle Finansol, qui existe depuis 25 ans, qui vise à distinguer les produits d’épargne solidaire des autres, répond Patrick Sapy dans ce podcast. Avec ce label, vous avez la certitude que votre argent est bien investi là où vous allez qu’il soit investi. »

L’épargne salariale solidaire en pleine expansion

Saviez-vous que l’épargne salariale « solidaire » représente le gros de l’épargne solidaire en France aujourd’hui ? « Il y a 24 milliards d’euros d’épargne solidaire dans notre pays, rappelle Patrick Sapy. C’est encore tout petit par rapport à l’ensemble de l’épargne des Françaises et des Français qui représente plus de 6.000 milliards d’euros. (…) Si vous êtes salarié d’une entreprise, si vous avez un plan d’épargne entreprise (…), regardez l’offre, vous devez avoir au moins un produit d’épargne solidaire dans lequel placer votre épargne ».

Posons un cas pratique : Que faire si l’on a 1.000 euros, et que l’on commence à travailler ? Le dirigeant associatif vous conseille dans ce podcast une répartition de cet argent, en rappelant que tout placement est soumis à des risques. Bonne écoute !

