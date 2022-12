Le 24 décembre prochain, cela fera dix mois que la Russie a envahi l’Ukraine. Depuis février, la France a accueilli plus de 100.000 réfugiés ukrainiens. Parmi eux, il y a de nombreux enfants. Alors que Noël approche, cette période traditionnellement joyeuse en Ukraine, s’annonce plus compliquée cette année pour ces milliers de réfugiés.

En Ukraine, une fête joyeuse et familiale

Dans ce podcast de Minute Papillon !, vous entendrez la directrice du Centre culturel ukrainien Viktoriia Gulenko nous parler des traditions ukrainiennes pour Noël. « Traditionnellement c’est une fête en famille. Beaucoup d’Ukrainiens sont déçus parce qu’ils ne pourront pas revenir en Ukraine à cause de l’insécurité », rapporte celle qui est aussi conseillère culturelle à l’ambassade d’Ukraine ».

Alors que les Ukrainiens catholiques célèbrent Noël le 25 décembre, les orthodoxes, majoritaires en Ukraine, attendent le 6 janvier. A cette date, Viktoriia Gulenko nous explique que dans chaque famille un repas est servi avec comme plat principal la « koutia » : « C’est une sorte de blé avec du miel, du pavot et des noisettes. Il y a une tradition religieuse selon laquelle ce jour-là, il ne peut pas y avoir de plat avec de la viande à table ».

Durant cette période, les enfants occupent une grande place, « on donne beaucoup d’attention aux enfants », détaille Viktoriia Gulenko. Elle détaille : « Chaque école organise une fête, beaucoup de spectacles ont lieu dans toutes les villes. Cette année, ça aurait dû être une période joyeuse et pas une période sombre ».

« Donner le sentiment d’être chez eux et en sécurité »

Dans ce podcast de Minute Papillon !, suivez une fête de Noël organisée pour les enfants ukrainiens dans une école primaire de Paris. Dans cette école, de nombreux enfants ukrainiens sont accueillis pour y étudier le français mais aussi - et c’est là la particularité du dispositif mis en place par le rectorat de Paris - l’ukrainien.

Tatiana, professeure ukrainienne assure ces cours d’histoire et de langue pour ces enfants : « On voudrait leur donne la sensation d’être chez ». Durant cette fête, de nombreux parents se retrouvent et échangent dans leur langue. Un spectacle clôture les festivités avec des contes pour enfants, des danses en costumes et des chants a cappella. Le tout, en ukrainien.

