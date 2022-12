Peut-on faire l’amour en lisant des mots ? Prendre plaisir aux livres évoquant le sexe, si l’on n’a jamais vécu soi-même d’expérience sexuelle ? Les personnes écrivant des ouvrages érotiques, dont Guillaume Apollinaire, Anaïs Nin, Oscar Wilde, sont-elles des obsédées sexuelles ? Par quels ouvrages découvrir cette littérature, qui fait pleinement partie de la littérature dite « générale » ?

Découvrir une littérature émancipatrice

Pour répondre dans notre podcast « Minute Papillon! », Camille Moreau, essayiste, docteur en philosophie de l’art. Elle a publié l’essai littéraire et philosophique Lire, écrire, jouir, quand le texte se fait chair aux éditions La Musardine (2022), qui vise à démontrer que le texte accompagne l'expérience érotique, mais qu'il a également la capacité de susciter cette expérience, voire de la constituer.

« Je conseillerais aux lecteurs d’être curieux, souligne Camille Moreau, de ne pas avoir peur de demander à un libraire [des ouvrages de littéraire érotique], parce que les libraires ne seront pas rebutés par cette demande. La littérature érotique n’est pas aussi secrète qu’on peut le penser, elle a historiquement une force dans la littérature générale. Donc, il y a de quoi trouver son bonheur ».

Camille Moreau conseille par ailleurs la lecture des linguistes et philsophes. Dans cet échange, l’autrice invite à découvrir les écrits de Roland Barthes, Jean-Luc Marion et Belinda Cannone, parce qu'« ils se sont mis en tête de démêler les problèmes qui sont présents dans la société autour des questions de sexualité. Cela permet de faire du ménage dans nos esprits rendus confus par tout ce qu’on nous dit sur la sexualité, tout ce qu’on essaye de nous faire avaler, comme normes et injonctions ».

Vos questions à audio@20minutes.fr

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé, des experts, des grands témoins pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire un message à l’adresse : audio@20minutes.fr

🎧 Ne ratez pas nos prochains épisodes de « Minute Papillon ! » et « Tout Sexplique ». Abonnez-vous sur vos apps et plateformes audio préférées, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux, à vous abonner à notre podcast, à nous évaluer et nous laisser des commentaires sur votre appli d’écoute favorite.