Stéphanie Frappart vient d’écrire une nouvelle page de l’histoire du football. La Française de 38 ans a été la première femme à arbitrer un match d’une Coupe du monde masculine, le 1er décembre, entre l’Allemagne et le Costa Rica. Elle fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de champ de ce Mondial avec la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita.

Une place sur le terrain qui représente la suite logique d’une ascension fulgurante dans la carrière de Stéphanie Frappart. Première femme arbitre en deuxième division française (2014), puis en Ligue 1 masculine (2019), en Supercoupe d’Europe (août 2019), en Ligue des champions (décembre 2020) et en finale de Coupe de France (7 mai 2022), Stéphanie Frappart continue d’écrire l’histoire, cette fois-ci au Qatar.

Une première et de nombreuses critiques

La présence de femmes à la direction de matchs reste exceptionnelle, même au niveau amateur. A titre d’exemple, en France, elles ne sont qu’un millier, soit 4 % du contingent des arbitres, selon des chiffres de la fédération française de football (FFF). L’ascension de Stéphanie Frappart, qui a été confrontée à de nombreuses critiques pour des matchs arbitrés en Ligue 1, est le couronnement d’une campagne lancée par la FFF en 2019, un plan de professionnalisation des arbitres féminines d’élite.

Les journalistes Thibaut Gagnepain et Antoine Huot de Saint Albin ont enquêté sur l’arbitre française. Dans cet épisode du podcast « Minute Papillon ! », Antoine Huot, journaliste à 20 Minutes, revient sur son parcours avec celles et ceux qui la connaissent le mieux, ses anciens collègues, responsables, confrères et consœurs. Bonne écoute !

Pour retrouver tous les articles sur la Coupe du monde de football de la rédaction de 20 Minutes, des articles de nos envoyés spéciaux au Qatar, c’est par ici.

