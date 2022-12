Quarante ans après la découverte du virus de l’immunodéficience humaine, le VIH, les campagnes de sensibilisation, circule toujours de fausses idées et de l’ignorance sur ce virus. À l’occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida, la maladie très grave due au VIH, on s’interroge sur les discriminations qui pèsent toujours sur les personnes séropositives dans notre société.

Quels préjugés ou ignorance entraînant des discriminations ?

Fantasmes, préjugés, harcèlement, pression sociale sur les personnes séropositives… C’est contre quoi lutte Nicolas Aragona, président de l’association « Superséro », auteur du Petit dico des supers séros (éditions Kiwi, 2022). Cet ouvrage vise à déstigmatiser la séropositivité, mais aussi, à partir du sujet du VIH, de parler de gestion des épidémies. Le Niçois, très actif sur les réseaux sociaux, est l’invité de notre entretien audio hebdo « Tout Sexplique », consacré à la sexualité et à la santé.

Qui sait que les personnes séropositives sous traitement ne transmettent pas le virus, qu’ils peuvent avoir des enfants ? Pourquoi certains métiers restent-ils interdits à ces personnes ? Quelles sont les violences liées aux applications de rencontre, qui invitent leurs usagers à définir leur statut sérologique ? Quel effort de la société pour changer le regard sur les personnes séropositives, leur donner un espace et une expression dans la société ? Ce sont des questions de cet entretien avec Nicolas Aragona à écouter gratuitement ci-dessus.

