Le 24 février 2022, après des mois de tension entre Moscou et Kiev, l’armée russe a déployé ses soldats en Ukraine. Un mois avant le début de l’opération militaire, 20 Minutes a ouvert un article en continu, un « live », pour couvrir tout au long de la journée et de la nuit les informations sur les tensions diplomatiques, puis le conflit.

Quelles informations pour cet article en continu ?

Cela fait désormais dix mois que la rédaction du média réalise, chaque jour, un « live » sur cette guerre aux portes de l’Union européenne. Marion Pignot, cheffe des infos à la rédaction à 20 Minutes à Paris, pilote l’équipe chargée de ces articles quotidiens, en continu, sur l’Ukraine.

Pourquoi avoir lancé ces articles en continu, dans quels buts ? Quelles sont les informations sélectionnées dans ces papiers et comment sont-elles organisées ? Quelles difficultés pour les journalistes qui rédigent ces articles depuis dix mois ? Toutes les réponses de la journaliste Marion Pignot dans cet épisode de « Minute Papillon ! ».

Plus de 330 « live » réalisés

« On a ouvert le "live" Ukraine pour la première le 26 janvier 2022, un mois avant le début de ce Moscou appelle encore "l’opération militaire spéciale" en Ukraine, raconte Marion Pignot dans cet épisode. A cette époque, on ressentait la montée des tensions entre Kiev et Moscou. (…) On a trouvé logique de lancer ce "live" pour rassembler chaque jour, dans ce long papier quotidien, toutes les infos et tous les formats qui nous permettent de couvrir de manière exhaustive le conflit. »

Dix mois plus tard, 330 articles « live » ont été écrits, en 290 jours de guerre. La suite de cet entretien à écouter gratuitement dans le lecteur audio ci-dessus. Marion Pignot y évoque notamment la place des sources, le travail de vérification et de hiérarchisation de l’information.

🎧 Ne ratez pas nos prochains épisodes de notre podcast d’actus « Minute Papillon ! ». Abonnez-vous gratuitement sur vos apps et plateformes audio préférées, comme Apple podcast, Spotify, Podcast Addict ou Deezer. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux, à nous évaluer et nous laisser des commentaires sur votre appli d’écoute favorite. Pour nous contacter : audio@20minutes.fr