Les plantes et le sexe, quelle longue histoire, puisqu’elles ont au moins 470 millions d’années, quand notre espèce Homo Sapiens est apparue il y a environ 300.000 ans ! Les plantes ont lentement évolué, leurs modes de reproduction perfectionnés. Championnes de l’adaptation, elles ont découvert de nouveaux milieux, devenues partenaires avec de nombreux animaux, dont les pollinisateurs…

Une histoire créative, inédite des plantes

Entre volupté végétale, excentricité organique, orgie florale, duperie, il y a 1.001 histoires à raconter sur les plantes et leur sexualité. C’est ce que décrit Joanne Anton, artiste et illustratrice belge passionnée de botanique. Joanne Anton est l’autrice de Sexus Botanicus (Arthaud, 2022). Dans cet épisode « Minute Papillon ! », Joanne Anton va nous décrire la sexualité flamboyante des plantes, leurs secrets et leur ingéniosité.

Pourquoi la sexualité est-elle essentielle aux plantes ? Pourquoi les fleurs représentent-elles une révolution dans l’histoire de la sexualité des plantes ? Quel partenariat entre les plantes et les animaux, dont les pollinisateurs ou les singes ? Pourquoi la tomate est-elle si spéciale ? Pourquoi les fleurs sont-elles « polyamoureuses » ? Comment certaines plantes se sont-elles adaptées au feu ? Ce sont quelques-unes des questions de cet entretien à écouter gratuitement ci-dessus.

