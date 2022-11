La guerre russe en Ukraine a de nombreux champs d’opération. Sur terre, sur mer et en air, mais aussi sur Internet. La propagande du Kremlin se déverse sur les réseaux sociaux, et, de manière ingénieuse, en imitant le site de 20 Minutes, notre média français d’information, gratuit et indépendant.

Un nom de domaine proche de celui de 20minutes.fr

Un site Internet imitant celui de 20 Minutes a été récemment repéré par Meta, la maison mère de Facebook. Mêmes couleurs, même présentation, et un URL très, très proche : 20minuts.com. Comme l’explique Aurélien Capdecomme, directeur de la technologie à 20 Minutes, à notre podcast « Minute Papillon ! », des personnes ont déposé ce nom de domaine proche de 20minutes.fr. Ils ont créé une charte graphique similaire à notre média, rendant leur faux site quasi similaire au nôtre. Plusieurs pages ont été créées, sur lesquelles étaient publiés des articles de propagande pro-russes et anti-ukrainiens.

Comment les équipes de 20 Minutes ont-elles permis la désactivation de ce faux site ? Pourquoi est-il facile de créer des clones de sites d’information français ? Que dit la loi ? Et comment vérifier que vous êtes bien sur les pages de notre média, et non sur un faux site l’imitant ?

Toutes les réponses d’Aurélien Capdecomme dans cet épisode. Notre « CTO » vous conseille notamment de vérifier que l’URL inscrit dans le navigateur est bien www.20minutes.fr, de rechercher notre site avec un moteur de recherche comme Google, ou encore de mettre notre site Internet en « favori ». Bonne écoute !

🎧 Ne ratez pas nos prochains épisodes de notre podcast d’actus « Minute Papillon ! ». Abonnez-vous gratuitement sur vos apps et plateformes audio préférées, comme Apple podcast, Spotify, Podcast Addict ou Deezer. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux, à nous évaluer et nous laisser des commentaires sur votre appli d’écoute favorite. Pour nous contacter : audio@20minutes.fr