Un couple sur quatre en âge de procréer est touché par l’infertilité en France, selon un rapport remis en février 2022 au ministère de la Santé. « [L’infertilité] est encore trop souvent reléguée au second plan, à une simple "histoire de bonne femme", alors qu’elle touche directement 3,3 millions de nos concitoyens – un chiffre qui va croissant », relèvent les auteurs de ce rapport. Le déclin de la fertilité masculine est mondial, et s’accélère, selon des résultats d’une étude publiée le 15 novembre dans la revue Human Reproduction Update, citée par Le Monde. Au cours de ces dernières 45 années, la concentration moyenne de gamètes dans le sperme de la population masculine générale est passée de 101 millions par millilitre (M/ml) à 49 M/ml. Le déclin rapide de la fertilité masculine touche tous les pays du monde. S’il est plus difficile de mesurer la santé reproductive des femmes, la fertilité de celles-ci chute probablement au même rythme que celles des hommes, selon le docteur Shanna Swan de la Faculté de médecine Mount Sinai à New York, citée par nos confrères.

Quand le professionnel de santé entre dans l’intimité du couple

Des techniques d’assistance médicale à la procréation (PMA) aident les couples hétérosexuels, lesbiens et les femmes seules à procréer en France. A la fin des années 2010, environ 3,4 % des enfants français naissaient grâce à ces techniques. Rappelons que la PMA recouvre l’ensemble des pratiques médicales cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémination artificielle. Différentes techniques sont prises en charge, sous certaines conditions, par l’Assurance maladie.

Dans ce parcours de PMA, qui peut être long, la médecine entre dans la vie de couple, fracassant le projet d’enfant conçu dans l’intimité, à deux. Entre les nombreux examens prescrits, dont certains sont invasifs, l’attente, l’espoir et les échecs, nombreux sont celles et ceux qui évoquent un « parcours du combattant » pendant une PMA.

Dans cet épisode de « Minute Papillon ! », on évoque cette intimité du couple parfois chamboulée par la PMA, du passage d’une sexualité « plaisir », à celle « reproductive ». Notre invitée est Aurélie Ronfaut, doula, directrice de création et designer, créatrice du site et du podcast « Le Trimestre 0 ». Elle est l’autrice de L’aventure de la vie, un guide du désir d’enfant et de la PMA (Vuibert, 2022).

Vos questions à audio@20minutes.fr

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé et des experts pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire à l’adresse : audio@20minutes.fr

🎧 Ne ratez pas nos prochains épisodes de « Minute Papillon ! » et « Tout Sexplique ». Abonnez-vous sur vos apps et plateformes audio préférées, comme Apple podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer, ou Castbox par exemple. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à partager nos épisodes sur les réseaux sociaux, à nous évaluer et nous laisser des commentaires sur votre appli d’écoute favorite.