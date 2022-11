Comment les journalistes trouvent-ils des sujets qui deviendront des articles, des vidéos publiés sur 20 Minutes ? Dans notre podcast « Minute Papillon ! », on se glisse aujourd’hui dans la poche de Thibaut Gagnepain, journaliste de 20 Minutes à Strasbourg, et on part découvrir les coulisses du métier.

Quand tout commence par une sieste mouvementée

Sur le papier, le métier de journaliste, c’est assez simple. Trouver une information intéressante pour les personnes qui vous lisent ou vous écoutent, vérifier cette information, et la transmettre, via un média écrit, audio ou télé. Mais qui sont ces sources d’information ? Ce sont des personnes ou des organisations, comme une association à Quimper, la préfecture à de police à Paris ou une ONG en Libye…

Il y a beaucoup de sources d’information, et beaucoup d’informations ne sont pas intéressantes pour les personnes qui nous suivent : une grève des transports à Nîmes a peu de chances d’intéresser largement nos lecteurs à Quimper. Dans les sources d’information, il y a aussi des personnes ou des organisations peu fiables, qui délivrent consciemment ou inconsciemment des informations détournées, partiellement minou complètement fausses. Il y a aussi des personnes qui ont des informations, et qui ne veulent pas, mais vraiment pas, délivrer cette information…

La place du hasard

Parfois, la source d’information est la personne journaliste. L’événement lui est « tombé dessus », parfois de manière improbable. L’info accroche l’intérêt du public. C’est ce qui est arrivé à Thibaut Gagnepain, journaliste de 20 Minutes à Strasbourg. Dans cet épisode, on va évoquer avec lui la fabrique de l’information au quotidien, du hasard, et de pas mal de coups de téléphone…

