La crise sanitaire du Covid-19, terreau fertile pour les sectes. C’est l’un des enseignements du dernier rapport de la Miviludes, la mission interministérielle chargée de lutter contre ces phénomènes. L’organisme relève +50 % de saisines, par rapport à 2015.

Des « gourous 2.0 », notamment dans le domaine des soins alternatifs

Qui sont les sectes et gourous d’aujourd’hui ? A côté des « multinationales de la spiritualité », comme l’Eglise de scientologie ou les Témoins de Jéhovah, existe une myriade de « gourous 2.0 », de divers « coachs ». Ils font la promotion de la méditation de pleine conscience, le jeûne et le « crudivorisme », les médecines alternatives, comme le « reiki » ou « la nouvelle médecine germanique »…

La Miviludes pointe également les dérives de l'« anthroposophie », du « féminin sacré », du « masculinisme », et s’alarme aussi de l’influence néfaste de personnes comme Thierry Casasnovas, Tal Schaller ou Jean-Jacques Crèvecœur. L’un des domaines où l’on trouve le plus de dérives ? La santé, avec des personnes faisant la promotion de soins non conventionnels, puis le secteur du développement personnel.

Quels signes avant-coureurs de l’emprise sectaire ?

Comment repérer des mouvements et phénomènes sectaires ? Comment aider un proche sous emprise ? Pourquoi le domaine de la santé, et plus particulièrement de la naturopathie, est-il envahi par des gourous ? Pour répondre à ces questions dans notre podcast « Minute Papillon ! », notre invitée est Delphine Guérard, psychologue spécialisée sur les phénomènes sectaires, autrice de L’Emprise sectaire. Psychopathologies des gourous et des adeptes de sectes (éditions Dunod, 2022).

A noter que Sonia Backès, secrétaire d’Etat chargée de la Citoyenneté, tiendra au début de l’année 2023, les premières assises des dérives sectaires et du complotisme. Elles auront pour but, notamment, de sensibiliser l’opinion publique aux dérives sectaires.

Victime ou témoin de dérives sectaires ? Vous pouvez déposer une alerte sur le site la Miviludes www.miviludes.interieur.gouv.fr.

