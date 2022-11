A l'occasion de la journée internationale de solidarité et du souvenir intersexe, le 8 novembre, nous nous questionnons dans notre podcast d'actus « Minute Papillon ! ». Comment protéger les droits des personnes intersexes? Les intersexes sont des personnes nées avec des caractères sexuels - génitaux, gonades, hormones - qui ne correspondent pas aux définitions types des corps masculins ou féminins.

Environ 1,7 % de la population est concernée, avec environ 13.000 naissances par an. Bien que l’intersexuation concerne un nombre important de personnes dans notre pays, les intersexes subissent encore des discriminations et des violations de leurs droits fondamentaux, selon le Collectif intersexe et activiste (CIA),

L’interdiction des opérations de conformation

Math, membre de ce collectif qui organise une « quizaine de la visibilité intersexe », réclame dans ce podcast l’arrêt des opérations chirurgicales réalisées sur les personnes intersexes. Ces opérations visent à « conformer » la personne à un sexe féminin ou masculin. Même si, dans la grande majorité des cas, les variations des caractères sexuels ne sont pas dangereuses pour la santé. Parmi ces opérations, il y a des vaginoplasties, des réductions du clitoris, ou encore des ablations de testicules.

Le CIA dénonce des interventions non nécessaires, réalisées trop jeune, quand la personne n’est pas en mesure de donner son consentement. Le collectif estime ces interventions chirurgicales illégales. Car, selon l’article 16-3 du Code civil, « il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne, ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui ».

Introduire la notion de « nécessité vitale »

Aujourd’hui, le droit français interdit les mutilations chirurgicales dans le Code de santé publique, sauf motif médical « très sérieux ». Lorsque la question de l’intersexuation a été abordée au moment des débats sur la loi bioéthique, de nombreux représentants politiques ont jugé que cette loi suffisait à encadrer les pratiques.

Or, selon Flora Bolter, codirectrice de l’Observatoire LGBTI + à la Fondation Jean Jaurès, « cela ne suffit pas, puisque [cet argument] n’a jamais été retenu lorsque des personnes intersexes ont dénoncé les mutilations qu’elles avaient subies. ». Selon cette responsable, la règle est floue concernant le cas des personnes intersexes. Et elle et ne nomme pas quels sont les motifs médicaux « très sérieux ». Ces cas sont pourtant connus et restent très rares.

C’est pourquoi, dans ce podcast, Flora Bolter appelle à repenser la loi pour y inclure la notion de nécessité vitale, sans quoi la décision d’opérer reviendra toujours à un choix des médecins. « On se retrouve avec des médecins qui font le droit, et c’est très problématique » martèle-t-elle. Trop longtemps, selon Flora Bolter, la question de l’intersexuation a été traitée comme un problème médical, alors qu’elle relève d’une question de respect des droits fondamentaux.

