Notre dernier épisode audio « Tout Sexplique », sur la masturbation, vous a fait réagir. Nous avons reçu plusieurs questions et commentaires, notamment sur la place de la masturbation dans le couple. Pour y répondre dans ce nouvel épisode, Capucine Moreau, sexologue, créatrice de l’Ecole de Capucine, autrice, notamment, de La créativité érotique dans le couple (La Musardine).

Vos questions et commentaires, transmis à Capucine Moreau : « Est-ce que c’est normal de se masturber quand on est en couple ? ». Mais aussi : « Je suis en couple avec mon copain, ça se passe bien. Pourtant, j’ai l’impression que je n’arrive pas à le satisfaire, parce qu’il se masturbe souvent ». Et enfin : « Parfois, on se masturbe ensemble, mais je ne suis pas à l’aise… »

Ecoutez toutes les réponses de Capucine Moreau dans cet épisode. La sexologue explique notamment que « la masturbation ne vient pas forcément en concurrence d’une sexualité de couple. Ce sont deux espaces différents. Il est fréquent que deux personnes en couple, tout à fait satisfaites d’être en couple, aient aussi une activité masturbatoire ».

Vos questions à audio@20minutes.fr

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé et des experts pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire à l’adresse : audio@20minutes.fr

