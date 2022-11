Un imposant casque de réalité virtuelle sur les yeux, une arme factice à la main, et sur le dos un ordinateur. Pas moins de cinq kilos d’équipement pour jouer à un jeu vidéo ! La pratique est inhabituelle. Elle peut être jugée inconfortable. Pourtant, elle séduit de nombreux joueurs : l’e-sport en réalité virtuelle a désormais ses adeptes.

À l’occasion de l’ouverture de la Paris Games Week (PGW), ce mercredi à Paris, le public pourra découvrir cette pratique avec EVA, pionnière dans l’e-sport en réalité virtuelle. L’entreprise française renouvelle son dispositif de la PGW de 2019 : une arène de 500 mètres carrés, dans laquelle les visiteurs testent cette nouvelle manière de jouer, où ils doivent bouger. Du virtuel à la réalité, le jeu vidéo devient de plus en plus une « vraie » pratique sportive.

Une réponse à la sédentarité

Rencontré avant l’ouverture de la « PGW », le cofondateur d’EVA Jean Mariotte défend dans ce podcast l’ambition sportive de son innovation. « Le loisir numéro un dans le monde, c’est le jeu vidéo. Malheureusement, il fait la promotion de la sédentarité » constate-t-il.

« C’est un vrai sujet de santé mondial, et on arrive potentiellement à une réponse », détaille Jean Mariotte. Il pointe dans cet échange les arguments sportifs de l’e-sport en réalité virtuelle. Les parties de vingt minutes s’enchaînent, et stimulent les joueurs. Ceux-ci doivent s’accroupir, accélérer, tenir des lignes, tirer, le tout dans une ambiance sous tension. « Il y a une certaine pression quand vous jouez. Et ça, ça va faire que l’on consomme de l’énergie, sans forcément s’en rendre compte », souligne ce responsable.

Les Jeux Olympiques en ligne de mire

Qu’en disent les joueurs ? On a rencontré l’équipe des Mystic, finaliste de la Coupe de France organisée par EVA. Ses joueurs espèrent remporter la nouvelle édition, ce vendredi à la « PGW ». Ils auront de la concurrence. Avec quinze salles ouvertes en France, des équipes se sont formées au fil de petites compétitions. La pratique, qui se structure, ambitionne de créer un écosystème proche de l’e-sport « classique ».

Dans la salle de Beauchamp, en banlieue parisienne, l’équipe des Mystic est venue s’entraîner. Dans ce podcast, vous entendrez le témoignage d’un des joueurs de l’équipe, Pascal. Le jeune homme explique notamment sa perte de poids grâce à l’e-sport en réalité virtuelle.

L’e-sport en réalité virtuelle va-t-il conquérir le monde ? Pour Jean Mariotte, de l’entreprise EVA, il n’y a pas de doute : « On a l’ambition d’être officiellement aux Jeux Olympiques en 2028 ».