Le 25 octobre célèbre, chaque année, la journée mondiale des pâtes. Spaghetti, tagliatelle, farfalle, fusilli, rigatoni : les rayons de supermarchés proposent de plus en plus de variétés. Pourtant, ce choix déconcerte de nombreux consommateurs qui ne connaissent pas les règles de la cuisine italienne.

La forme est aussi importante que la sauce

« La forme des pâtes joue dans la réussite d’une recette », martèle Alessandra Pierini. Cuisinière, elle tient une épicerie italienne à Paris dans le 9e arrondissement, RAP. Dans ce podcast de Minute Papillon !, elle explique que la pâte n’est pas uniquement un support, mais qu’elle fait partie intégrante de la recette. « C’est 50/50 entre la pâte et la sauce » souligne-t-elle.

Quelle règle faut-il suivre pour choisir la bonne forme de pâte ? « Plus la pâte est grosse, épaisse et consistante, plus l’assaisonnement sera complexe et travaillé. Plus la pâte est fine, subtile et délicate, plus l’assaisonnement sera léger », explique Alessandra Pierini. À titre d’exemple, les spaghettis, pâtes fines avec peu de surface, sont utilisés pour des sauces rapides : un filet l’huile d’olive avec du parmesan, ou du pesto.

Une recette de spaghetti, sauce au poulet à la pizzaïola

En avril 2022, la plateforme HelloFresh a interrogé 1.500 personnes sur leurs préférences en matière de pâtes. Ce sont les spaghettis qui ont été élus les pâtes préférées des Français. Alessandra Pierini présente dans ce podcast la recette d’une sauce originale pour les accompagner : une sauce au poulet « à la pizzaïola ».

Pour cela, elle vous conseille de couper une escalope de poulet en fines lamelles, les faire légèrement revenir. Préparez à côté une sauce tomate assaisonnée avec de l’huile d’olive, de l’ail, sel et poivre, et de l’origan. Mélanger enfin les lamelles de poulet à cette sauce, puis ajouter les spaghettis.

