La masturbation, à quoi ça sert ? Pour qui ? Est-ce qu’il y a des risques à réaliser « cette pratique sexuelle souvent solitaire consistant en attouchements des organes génitaux pour se procurer du plaisir » ? Dans cet épisode de notre rendez-vous « Tout Sexplique », notre invitée est Chloé Thibaud, journaliste et autrice. Elle a récemment publié le livre Hum Hum, Et si on parlait vraiment de sexe ?, illustré par Eugénie Debesse (Webedia Books, septembre 2022). Un ouvrage pour évoquer le sexe avec des ados et les adultes qui se posent des questions.

« Les mecs se branlent, les meufs aussi, eh oui »

Dans cet entretien, à retrouver ci-dessus, Chloé Thibaud revient sur cette pratique sexuelle souvent solitaire. « Je trouve que c’est un pouvoir fabuleux du corps humain que de pouvoir se donner du plaisir, tout seul, gratuitement, tranquillement, souligne-t-elle. Et quand on est jeune, l’autre grand bénéfice, c’est d’apprendre à se connaître, et à connaître son corps. Pour ensuite explorer une sexualité partagée. »

« Les mecs se branlent, les meufs aussi, eh oui » est un titre de son ouvrage. Car si les quelques évocations de cette pratique sexuelle dans la culture ont trait à la masturbation masculine, les filles et femmes peuvent tout autant se donner du plaisir (On en parlait dans un précédent podcast, avec Lucile Bellan, autrice).

Où se donner du plaisir ? Pourquoi la masturbation est-elle une pratique qui ne se donne pas à voir, sauf si autrui est consentant ? Quels conseils pour pratiquer sans danger ? Quels risques éventuels de la masturbation, physiques et psychologiques ? Quel intérêt de la lubrification ? Toutes les réponses de Chloé Thibaud dans cet épisode.

