Dans notre rendez-vous hebdo « Tout Sexplique », où l’on parle de sexualité et de santé, on évoque aujourd'hui des objets pour pénis. Il s’agit notamment d’anneaux péniens, les « cockrings », mais aussi d’objets introduits dans l’urètre, le petit canal où, quand on a un pénis, passe l’urine et le sperme. Attention, vigilance avec ces objets, vous dit le médecin Vincent Hupertan, l’invité de cet épisode. Vincent Hupertan est urologue et sexologue, auteur de L’Encyclo-pénis, chez Leduc. s éditions.

Eventuelle irritation jusqu’à la blessure grave

A quoi sert le cockring, cet objet en forme d’anneau placé à la base du pénis en érection, et qui empêche le sang de refluer ? Pourquoi faire attention aux anneaux qui ne sont pas élastiques, par exemple en métal ? Si la verge est coincée dans un anneau, attention au temps de prise en charge par un professionnel de santé. Le médecin urologue rappelle : « Cela se joue en heures : trois à six heures, cela peut amener à des pertes définitives, irréversibles. Si on arrive à temps, la récupération est immédiate. »

Le médecin urologue alerte aussi sur la pratique, minoritaire, qui consiste à insérer des objets, thermomètres, crayons ou câbles dans son pénis, via l’urètre, le petit canal de sortie de la vessie. Vincent Hupertan souligne que cette introduction d’objets, superficielle ou profonde, est dangereuse et peut entraîner des difficultés, voire des infections et des blessures très graves. Le médecin évoque notamment le cas d'un de ses patients, qui s’était introduit un thermomètre dans l’urètre. L’objet s’était cassé et était remonté dans la vessie. Une chirurgie ouverte avait été nécessaire pour enlever le corps étranger. « C’est très dangereux et à risque », souligne le médecin dans cet épisode. La suite dans notre lecteur ci-dessus.

