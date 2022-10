Quand la pression sociale autour du bonheur déprime et coûte plus qu’autre chose. Cette recherche de la félicité fait vendre des livres de développement personnel, des « box » de cures de jus « détox », des cours pour devenir zen ou apprendre à faire des câlins aux arbres… Une recherche légitimée par les mises en scène représentant ce « bonheur » sur les réseaux sociaux. La course est effrénée, la déprime aussi.

Des injonctions « absurdes », parfois « perverses »

« Ces tendances qui sont surtout des symptômes, ceux d’une époque où la religion consumériste fait marcher sur la tête, chercher désespérément un sens qui se dérobe de plus en plus », écrivent les autrices Jennifer Murzeau et Saphia Azzedine dans l’essai illustré Tendances, édité chez Robert Laffont. Des injonctions « absurdes », parfois « perverses », et « qui, en prétendant nous tendre les clefs du bonheur, nous réduisent au rôle de consommateur, et font de nos vies des simulacres ». Jennifer Murzeau, coautrice de cet ouvrage, est l’invitée de cet épisode de « Minute Papillon ! ».

« Dans ces tendances, tout n’est à pas à jeter, commence Jennifer Murzeau dans cet entretien. Se promener dans la forêt, embrasser des arbres, en soi, ce n’est pas un problème. Ce qu’on trouve problématique, c’est que ce soit systématisé et que ce soit des modes d’emploi. Boire des jus, c’est très bien. Mais les boire en espérant une forme de rédemption, de se purifier de tout le mal qu’on s’inflige parce qu’on vit dans des villes extrêmement polluées, à manger de la merde industrielle, c’est problématique. »

« On pense que c’est extrêmement abusif de prétendre donner des modes d’emploi pour être heureux, ajoute Jennifer Murzeau. Je pense qu’on vit une période de déshérence, de perdition, parce qu’avant il y avait la religion (….) donc on se raccroche à d’autres idoles, qui sont liées à la société de consommation. Et c’est en train de nous tuer. Parce que la société de consommation a un prix environnemental, énergétique, extrêmement cher à payer (…) Donc les clefs du bonheur, c’est évidemment une illusion. » Ecoutez ci-dessus cet échange avec Jennifer Murzeau.

