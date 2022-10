En parler est, souvent, tabou. En France, environ 15,5 millions de personnes âgées entre 13 et 50 ans ont des règles, selon un rapport parlementaire sur les menstruations, en 2020. Cela représente, en moyenne, 38 ans sur une vie. À l’occasion de la journée internationale de la fille, de leurs droits, le 11 octobre, l’association Règles élémentaires lance une pétition en ligne periodemoji.org, appelant à la création d’un emoji explicite dédié aux règles. Il serait représenté par une culotte blanche avec une tache de sang. L’association, qui lutte contre la précarité menstruelle, souhaite qu’avec ce symbole, cesse l’invisibilisation de ce phénomène naturel. Maud Leblon, directrice de l’association Règles internationales, est l’invitée de cet épisode du podcast « Minute Papillon ! ».

« Avoir des outils simples pour parler librement des règles »

« C’est justement parce qu’on ne représente pas [la culotte tachée de sang] qu’on trouve ça sale, souligne Maud Leblon dans cet entretien. Si tout le monde avait l’habitude de voir cela, si on en parlait plus entre nous (…), ce serait probablement des situations moins problématiques. Et probablement des jeunes filles ne rateraient pas l’école de peur d’être confrontées à cela, à avoir une tache de sang sur son pantalon, à avoir son prof de sport qui lui dit d’aller faire des tours de stade, même si elle est pliée en deux. »

« C’est très important de faire exister les choses, d’avoir des outils simples et adaptés aux jeunes pour parler librement des règles, et faire reculer concrètement les discriminations », ajoute Maud Leblon. Ecoutez la suite de l’échange avec la directrice de l’association Règles élémentaires dans le lecteur ci-dessus.

