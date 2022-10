Peut-on revoir son foyer, où l’on habite en couple depuis un ou trente ans, comme un lieu propice à l’érotisme ? Ce même logement, qui fut peut-être un territoire des plaisirs, devenu au fil du temps un espace asexué, compartimenté entre l’espace des enfants, celui du bazar, la présence éventuelle des aînés, la proximité des voisins… Sans parler de la chambre matrimoniale, qui fut, peut-être, un espace bien plus riche que le repos du sommeil.

Quelle créativité érotique chez soi ?

Comment (re) érotiser son foyer ? Telle est la question posée à Capucine Moreau, notre invitée du rendez-vous hebdomadaire « Tout Sexplique » du podcast « Minute Papillon ! ». Sexologue, créatrice de l’Ecole de Capucine, Capucine Moreau a publié La créativité érotique dans le couple et Le cahier d’exploration érotique aux éditions la Musardine.

Rappelons qu’il n’y a pas de vérité définitive, de normalité dans le couple (nous en avons parlé, notamment, dans ce précédent podcast, avec Margot Fried-Filliozat). Le couple peut prendre des formes différentes, des engagements hétérogènes, basées sur des histoires variées. On interroge ici un couple, hétéro, homo, bi, trans, qui verrait sa créativité érotique s’éteindre petit à petit dans son foyer.

Capucine Moreau, est-ce commun ? Quels conseils pratiques, si l’on souhaite une nouvelle créativité érotique dans son foyer ? Pourquoi cette démarche, si elle est consentie librement, revient-elle le plus aux femmes, créant une charge mentale ? Ce sont les questions de cet entretien à écouter ci-dessus.

Vos questions à audio@20minutes.fr

« Tout Sexplique » est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels de santé et des experts pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire un message à l’adresse : audio@20minutes.fr

