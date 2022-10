L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.

Fin septembre, la rédaction de 20 Minutes est partie en Ukraine afin de mieux comprendre le conflit qui dure depuis plus de 200 jours maintenant, mais aussi ce que vivent les Ukrainiens sur place. Armelle Le Goff, directrice de la rédaction et rédactrice en chef de 20 Minutes, était l’envoyée spéciale de notre média. Elle a notamment interviewé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à Kiev, le 23 septembre, avant de réaliser des reportages à Irpin et Boutcha, deux villes martyrisées par les forces russes. Ecoutez dans cet épisode les coulisses de ce reportage en Ukraine, par la journaliste Armelle Le Goff.

Une vie sous tension

La journaliste revient d’abord sur l’interview du chef d’Etat ukrainien, son intérêt et ses enjeux. Elle raconte notamment l’important dispositif de sécurité qui entoure le palais présidentiel et la personne de Volodymyr Zelensky. Les chicanes de béton et la présence de nombreux militaires autour du palais, puis, aux points de contrôle, les vérifications des passeports, les remises des téléphones et des appareils électroniques. A l’intérieur, des sacs de sable qui obstruent toutes les fenêtres, plongeant dans l’obscurité les couloirs de ce bâtiment au style soviétique. L’atmosphère est tendue par le quotidien d’un pays en guerre, raconte Armelle Le Goff.

Comment interroger le président, quand la parole, l’information, est une arme de guerre ? Quelles différences avec d’autres pays en tension, alors que la journaliste a travaillé au Liban dans les années 2000 ? Comment semble la vie quotidienne à Kiev, mais aussi à Irpin et Boutcha ? Que disent les habitants, de ces derniers mois, des destructions, des morts, mais aussi de leurs espoirs ? Quelles impressions, au retour ? « Dans l’exercice de mon métier, [ce reportage], c’est vraiment ce genre d’expérience qui m’intéresse particulièrement. C’est pour cela que j’ai fait ce métier, très concrètement », raconte notamment Armelle Le Goff. Ecoutez cet échange dans le lecteur audio ci-dessus.

Nous contacter

