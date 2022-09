L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Evoquer les testicules, c’est se laisser surprendre par le langage fleuri de la langue française : on y convoque les boules, les grelots et les rognons, les roubignolles et les roupettes, les roustons, les burettes, les coucougnettes ou les valseuses… Les testicules, souvent par deux, parfois en solo, sont des glandes génitales mâles, logées dans une poche cutanée située sous la verge. Ils possèdent une fonction exocrine (production de spermatozoïdes) et une fonction endocrine (production d’hormones mâles, notamment de la testostérone).

Les testicules, la fertilité et la contraception

Comment fonctionnent les testicules, à quoi servent-ils ? Quels sont les problèmes et les maladies les plus fréquentes des testicules ? Vous saurez tout sur la face cachée des testicules, dans notre rendez-vous Tout Sexplique du podcast Minute Papillon !, avec le médecin Vincent Hupertan. Urologue, sexologue, il est l’auteur, avec Valérie Robert, de L’Encyclo-pénis, chez Leduc. s éditions.

Que se passe-t-il lors de torsion, d’infection, de gonflement, de cancer ? Quelle prévention et quels traitements possibles ? Quelle contraception masculine ? Comment surmonter l’éventuelle gêne de montrer son intimité ? On en parle avec le médecin Vincent Hupertan.

