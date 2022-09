Etre efficace, être organisé, assurer, réussir, se remettre en forme, sans oublier d’être heureux, pardi ! Au quotidien, entre injonctions à la performance, et recherche de ce bonheur dont on a perdu la définition (l’a-t-on jamais connu ?), on vit sous pression. Une pression, qui, au jour le jour, est épuisante, et qui dérive, parfois, sur les continents de la déprime. Se libérer de la pression, est-ce possible ? Comment ? Est-ce que se ficher la paix, c’est démissionner face au réel ? On en parle dans notre podcast Minute Papillon !, avec Fabrice Midal, docteur en philosophie, fondateur de l’Ecole occidentale de méditation. Il a publié La méthode Foutez-vous la paix ! (Flammarion, « Versilio »).

Se ficher la paix, est-ce démissionner face au réel ?

En quoi la pression est-elle différente du stress ? Pourquoi les rentrées représentent-elles des moments délicats pour « gérer » la pression ? Se « libérer » de la pression, est-ce vraiment possible ? « Foutez-vous la paix », est-ce un appel à la démission, vis-à-vis de soi, des autres, et du réel ? Ce sont des questions de cet entretien avec Fabrice Midal, à écouter ci-dessus. Le philosophe et auteur à succès revient, notamment, sur les injonctions permanentes et contradictoires de la société, et la culpabilité rampante qui nous étreint.

