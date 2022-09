Denis Baupin, Nicolas Hulot, Damien Abad, Eric Coquerel, Gérald Darmanin, Taha Bouhafs… Des hommes politiques soupçonnés, accusés de violences sexistes et sexuelles. Comment traiter de ces violences faites aux femmes ? La question est posée aux partis depuis des années… Et plus particulièrement aux partis de gauche en septembre 2022. Des organisations qui font du féminisme, de la lutte contre les violences faites aux femmes, un combat politique. Le patron des Verts Julien Bayou a démissionné lundi de ses fonctions de secrétaire national d’EELV, après les accusations d’une ex-compagne. Le député écologiste quitte la présidence de son groupe à l’Assemblée. Adrien Quatennens, député LFI, a annoncé le 18 septembre se mettre en retrait de ses fonctions nationales, après la main courante déposée par sa femme, pour une gifle que son mari lui a donné.





Les cellules d’écoute et d’enquête des parties efficaces ou « inopérantes » ?

Comment les mouvements politiques peuvent-ils enquêter et trancher dans ces affaires de violences sexistes et sexuelles ? Quelle place pour la justice ? Une accusation vaut-elle condamnation ? On en parle dans cet épisode de notre podcast Minute Papillon ! avec Mathilde Viot, ancienne collaboratrice parlementaire et juriste en droit public, créatrice du site Internet Chair collaboratrice, en 2016, visant à libérer la parole des collaboratrices parlementaires victimes de violence, du lancement du hashtag #MetooPolitique, puis en février 2022, de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles, autrice de l’essai L’Homme politique, moi j’en fais du compost (éd. Stock). Notre deuxième invitée, Rachel Garrat-Valcarcel, est journaliste au service politique de 20 Minutes.

Cette rentrée constitue-t-elle un moment de rupture pour ces violences sexistes et sexuelles en politique ? A propos de l’organisation des cellules d’écoute et d’enquête des partis, sont-elles utiles ? Ou, comme l’affirme le 21 septembre Isabelle Rome, la ministre déléguée entre les femmes et les hommes, « elles étouffent la parole des victimes et elles sont inopérantes » ? La mise en cause d’un politique suffit-elle pour condamner ? Ce sont les questions de cet entretien à retrouver ci-dessus et sur toutes les plateformes d’écoute en ligne.

