Dans notre podcast Minute Papillon !, retrouvons notre rendez-vous hebdo Tout Sexplique, qui parle de sexualité, de santé et de société. Aujourd’hui, on évoque la bisexualité, la pansexualité, avec Mathilde Ramadier. Cette autrice, journaliste, scénariste de bandes dessinées, a publié l’essai Vivre fluide, Quand les femmes s’émancipent de l’hétérosexualité, aux éditions du Faubourg (19,90 euros). Un ouvrage dans lequel elle évoque cette orientation sexuelle longtemps taboue, mais aussi les stéréotypes sur les personnes bisexuelles. Elle affirme que « vivre fluide » est « un puissant vecteur d’affirmation de soi, d’ouverture vers l’autre », et constitue « un nouvel horizon féministe ».

« La fluidité va au-delà de la sexualité »

Dans cet entretien, à écouter ci-dessus, Mathilde Ramadier revient d’abord sur les termes de bisexualité, de pansexualité, et de fluidité. Reprenant la thèse freudienne qui affirme « qu’on est toutes et tous bi psychiquement », elle revient aussi sur les limites de celle-ci.

Les personnes bisexuelles affrontent de nombreux détracteurs issus « des deux camps [hétérosexuel et homosexuel] », selon l’autrice. Parmi eux, celles et ceux qui considèrent cette orientation comme « le signe d’une indétermination tiède », ou qu’elle représente « un hiatus dans l’histoire récente de la sexualité féminine ».

Mathilde Ramadier estime par ailleurs que la bisexualité, ou la pansexualité, permet de découvrir une plus large diversité et liberté des rapports, humains comme sexuels, car « la fluidité va au-delà de la sexualité ».

