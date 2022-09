L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le réchauffement climatique, après un été caniculaire, et les implications de la crise énergétique rythment les débats de la rentrée française. Les fausses infos et les infos partiellement détournées se concentrent aussi sur ces sujets… Emilie Jehanno, journaliste au service « Fake Off » de 20 Minutes, le service qui lutte contre les fausses informations circulant sur les réseaux sociaux et le Web, est l’invitée de cet épisode de « Minute Papillon ! ». Notre journaliste revient, dans ce podcast, sur les messages ciblant les voitures électriques et la centrale nucléaire de Fessenheim.

Quel est le coût environnemental des véhicules électriques ?

Le 8 juin, l’adoption par le Parlement européen d’un texte actant la fin de la vente des voitures neuves thermiques à partir de 2035, a fait réagir. « Cela a charrié pas mal d’informations partiellement fausses, détournées ou transformées en généralité », souligne Emilie Jehanno dans cet épisode. Parmi elles, certains affirment que les véhicules électriques polluent tellement qu’il vaut mieux garder les véhicules diesel ou à essence… Vrai, ou faux, ou partiellement vrai ? Enquête a été menée en interrogeant notamment Pierre Lefaivle, responsable « transports » du Réseau action climat, Olivier Vidal, directeur de recherches au CNRS, à l’Institut des sciences de la Terre de Grenoble, ou l’association transports et environnement. La réponse est : pour les mobilités, le véhicule électrique pollue moins qu’un véhicule diesel ou essence. Et ce, malgré l’impact important de la fabrication de batteries électriques. Par ailleurs, l’électrique peut moins polluer, mais sous conditions.

Autre thème phare de cette rentrée, la crise de l'énergie, avec une forte hausse des prix du gaz et de l’électricité, et la crainte de coupures cet hiver. Une crise liée au chantage énergétique du président russe, menant la guerre en Ukraine… Mais aussi à une série de problèmes sur les réacteurs nucléaires français. Fin août, le président Macron a évoqué « la fin de l'abondance », « des évidences » et « de l’insouciance ». Sur le Web, de nombreux messages circulent à propos de la fermeture de la vieille centrale nucléaire française de Fessenheim, promesse du président Emmanuel Macron, en juin 2020. Pour résumer ces publications : si le gouvernement n’avait pas fermé cette centrale, la France aurait été à l’abri des pénuries énergétiques cet hiver.

Fessenheim aurait-elle « sauvé » l’hiver 2022 des Français ?

« Or c’est faux, disent les deux experts que nous avons interrogés », rapporte Emilie Jehanno. Francois-Marie Bréon, physicien et climatologue et Yves Marignac, expert nucléaire de l’Institut négaWatt estiment que le problème de la crise énergétique en France ne peut se réduire à la fermeture de Fessenheim. Les deux réacteurs de cette centrale, aujourd’hui fermée, n’auraient pu couvrir les besoins énergétiques du pays cet hiver. Par ailleurs, le prolongement de la centrale aurait nécessité des travaux importants pour s’aligner sur les exigences de sécurité après l’accident nucléaire à Fukushima en 2011. « Des coûts supplémentaires qu’EDF n’était peut-être pas prêt à assumer », selon Yves Marignac.

La suite de l'entretien dans le podcast ci-dessus. Vous vous interrogez sur un message, une publication, un photomontage sur le Web ? Envoyez un message aux journalistes du service « Fake Off » de 20 Minutes, à l'adresse fakeoff@20minutes.fr, pour analyse.