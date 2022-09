« La France fait partie des pays européens les plus touchés par ce fléau » du suicide, selon l' Observatoire national du suicide, en 2020. Le suicide a causé le décès de 9.300 personnes en 2016 en France métropolitaine, selon les données de cet organisme public de la DREES, le service des statistiques des ministères sanitaires et sociaux. Et environ 200.000 tentatives de suicide ont été enregistrées par les services de soins par an.

La liberté de l’anonymat

À l’occasion de la journée mondiale de la prévention du suicide, le 10 septembre, nous évoquons, pour notre rendez-vous « La Bulle » du podcast Minute Papillon!, l’importance de la parole, anonyme, pour se libérer de ses maux, pour un moment… Ou plus longtemps. L’invitée de cet épisode est Ghislaine Desseigne, présidente de S.O.S Amitié, une fédération française d’associations, reconnue d’utilité publique depuis 1967. S.O.S. assure une permanence téléphonique, un tchat et une adresse mailpour écouter et dialoguer, de manière anonyme, avec des personnes en détresse psychologique. Son numéro de téléphone, disponible 7 jours sur 7 et 24h sur 24, est le 09 72 39 40 50.

Les causes des maux sont multiples, rappelle Ghislaine Desseigne dans cet épisode. La solitude, les difficultés au travail, à l’école, dans le couple, la famille, le handicap, le harcèlement… mais aussi les conséquences de la pandémie de Covid-19, ou, en cette rentrée, le changement climatique ou la baisse du pouvoir d’achat. « On a eu 30 % d’appels en plus depuis le Covid, et on ne les a pas perdus depuis », relève Ghislaine Desseigne. Qui appelle ? De très jeunes personnes, « parfois 11 ans », des étudiants, jusqu’aux personnes plus âgées.

«On a eu 30 % d’appels en plus depuis le Covid»

Que font les écoutants bénévoles de l’association ? Pour écouter et dialoguer avec une personne en détresse psychologique, qui est écoutant, et quelles sont leurs compétences ? Quels sont les moyens pour joindre les écoutants bénévoles ? Ce sont les questions de cet entretien à écouter gratuitement ci-dessus.

