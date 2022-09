Le cancer, des traitements. Se dire que la vie, son corps vont changer. Que sa santé mentale, l’image de soi, l’estime de soi, va être mise à rude épreuve, etc. Et que dire du désir , tant celui des patients et patientes, que celui de leurs partenaires ? Quelle vie intime avec le cancer ? Que faire si l’on souhaite continuer ou reprendre une vie sexuelle partagée épanouissante ?

A l’occasion de l’opération de sensibilisation aux cancers du sang « Septembre rouge », parlons de cancer et de sexualité dans cet épisode de Tout Sexplique, notre podcast consacré à la sexualité et à la santé. Pour nous répondre : Sébastien Landry, psycho-sexologue spécialisé en cancérologie.

« La sexualité n’est pas vitale »

Alors pourquoi la question de la vie intime est-elle peu abordée à l’annonce de la maladie ? « La sexualité reste un domaine qui est encore un peu tabou, les professionnels de santé ont du mal à aborder cette thématique. Ils ne parlent pas des répercussions du cancer ou des traitements sur la sexualité, répond Sébastien Landry. Les patients vont être forcément confrontés à des modifications dans leur vie intime et sexuelle. Des patients qui se renferment (…) sont plutôt dans l’évitement des rapports sexuels, et cela peut mettre des tensions dans le couple. »

Et le sexologue de poursuivre : « quand des angoisses sont présentes, il est difficile pour le désir sexuel de s’exprimer. Tout ce qui n’est pas vital va passer au second plan. Et la sexualité n’est pas vitale. Ainsi, il est très fréquent de ne plus avoir envie de sexe et cela peut être questionnant. » « Le cancer n’est pas sexuellement transmissible. (…) On ne transmet pas les traitements contre le cancer, ou la maladie, au partenaire », souligne encore Sébastien Landry.

Quelles solutions pour vivre une sexualité partagée ?

Selon Sébastien Landry, « chaque traitement peut avoir des répercussions. Une chirurgie, quand le corps est touché, quand il y a des cicatrices, on ne vit pas tous l’impact d’une chirurgie de la même façon. Certaines personnes vont être touchées par les cicatrices, parce que cela change leur aspect physique. D’autres associent les cicatrices à la maladie (…). Et il y a des chirurgies très invalidantes au niveau sexuel, je pense aux traitements pour le cancer de la prostate (…) ou du col de l’utérus ».

Dysfonctionnements érectiles et sécheresses vaginales, qui entraînent notamment des douleurs à la pénétration, sont communs pour les malades de cancer. Si l’on désire poursuivre une vie sexuelle partagée, que faire ? « En premier lieu, il faut si possible en parler à son médecin, son oncologue, à un professionnel de santé. Ils vont donner des conseils pratiques tout de suite. S’il y a des sécheresses vaginales, des douleurs, on va vous conseiller des hydratants, des lubrifiants. Si l’homme a un dysfonctionnement érectile, on va peut-être vous conseiller d’aller voir un urologue, un psychologue (…), un sexologue (…) pour vous aider à reconstruire une sexualité épanouissante ». Une sexualité et des rapports qui ne se limitent pas à la pénétration.

La suite de l’échange avec Sébastien Landry dans ce podcast.

