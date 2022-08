L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Fan de séries, appréciez-vous leurs génériques, ces séquences qui introduisent l’atmosphère du programme à venir ? Si la réponse est positive, écoutez « Collection génériques », notre série audio qui s’attache à disséquer les meilleurs génériques de séries. Anne Demoulin, journaliste au service « Culture » de 20 Minutes, nous raconte la petite, et la grande histoire des génériques de séries. Leurs coulisses, et parfois des indices dévoilant des développements, voire des secrets, de la série.

Après «Mission impossible », « Dix pour cent », « The White Lotus », « Game of Thrones », place au générique de « En thérapie ». Cette adaptation française du format israélien « BeTipul » de Hagai Levi, initiée par le duo Eric Toledano et Olivier Nakache, a connu un succès record sur la chaîne franco-allemande Arte. Cette fiction, qui met en scène des séances d’un psychanalyste, évoque dans sa première saison, le traumatisme social lié aux attentats du 13-Novembre. Elle dessine, dans sa deuxième saison, le choc de la pandémie de Covid-19 et les confinements.

Que serait le générique de « En Thérapie » de 30 secondes, sans ces images en super 8, format très utilisé pour capturer le quotidien des familles avant le numérique ? Comment a travaillé le compositeur Yuksek ? Et comment est utilisée sa musique, qui ressemble à une ritournelle ? Dans cet épisode, écoutez Anne Demoulin, avec des interviews exclusives du créateur Eric Toledano et du compositeur Yuksek. Bonne écoute !

