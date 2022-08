L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Le fabuleux univers de «Game of Thrones », Port-Réal, le Donjon Rouge et son Trône de Fer, revit en cette fin d’été 2022. « House of the Dragon », la série télé dérivée de « GOT », est diffusée sur la chaîne américaine HBO depuis le 22 août, et simultanément en France sur OCS. Ce « préquel », basé sur le roman en deux parties Feu et Sang de George R.R.Martin, paru en 2018, débute 172 ans avant la mort d’Aerys II Targaryen, et la naissance de Daenerys Targaryen. L’épisode pilote « The Heirs of the Dragon », a été un énorme succès. Il est le premier épisode le plus vu de l’histoire de la chaîne HBO, toutes séries confondues.

Dans « Collection génériques », notre série audio qui analyse les génériques des séries télé, revenons aujourd’hui aux sources de l’univers « GOT », avec un épisode sur les génériques de la série mère « Game of Thrones ». Car il n’y a pas un, mais des génériques, de cette série culte des années 2010. Ecoutez Anne Demoulin, journaliste au service « Culture » de 20 Minutes, vous raconte la grande et la petite histoire de cette introduction visuelle et musicale, et délivre quelques secrets de fabrication…

Que serait le générique de « GOT » sans sa musique ? Signé Angus Wall, le thème de « GOT » lui a apporté son tout premier « Emmy Award » en 2011. Et comme vous le révèle la journaliste, tout est dit de l’histoire de la saga, ou presque, dans ces génériques : machineries et architectures inspirées de Leonard de Vinci, menaces extérieures, clans et luttes à mort, absence d’humanité… Pour en savoir plus, écoutez gratuitement ce podcast ci-dessus. Bonne écoute !

