L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Retrouvons aujourd’hui un nouvel épisode de « Collection génériques », notre série audio qui s’attache à détailler, analyser, disséquer les génériques des séries télé. Après Mission impossible, et Dix pour cent , Anne Demoulin, journaliste à 20 Minutes, analyse le générique d’ouverture de The White Lotus. Ses coulisses, son thème musical et ses secrets…

Une sensation de malaise exprimée en images et en musique

Cette série, créée par Mike White et diffusée sur HBO en 2021, est renouvelée pour une deuxième saison, à partir d’octobre 2022. Mettant en scène Connie Britton, Sydney Sweeney ou encore l’humoriste Steve Zahn, l’intrigue, qui prend des airs de comédie sous le soleil de Hawaï, est une satire questionnant les rapports de domination entre les personnes de différentes classes sociales.

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

Le générique se distingue par son thème musical composé par Cristobal Tapia de Veer. Le créateur de la série, Mike White, souhaitait que cette musique fasse penser « à une sorte de sacrifice humain », rapporte Anne Demoulin. Mission réussie : la musique de ce générique d’ouverture est la « clé de l’atmosphère de terreur suffocante de la série », souligne la journaliste.

A l’écran, cette introduction évoque « un papier peint tropical luxuriant, avec parfois des images sinistres, comme des fruits pourris et des poissons mourants », ajoute Anne Demoulin. Autre astuce de ce générique, un travail d’association entre le nom des acteurs avec des animaux ou des fruits. Chaque élément, un singe ou un caméléon par exemple, révèle un caractère ou l’évolution d’un personnage. Quels sont les autres secrets du générique d’ouverture de The White Lotus ? Anne Demoulin répond à toutes les questions dans cet épisode. Bonne écoute !





L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE





Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série audio « Collection génériques » dans le podcast « L’Eté dans vos oreilles ». Il sera consacré au générique de la série télé culte Game of Thrones. Ecoutez ce podcast sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Amazon Music par exemple. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à vous abonner gratuitement, à nous laisser des commentaires et cinq étoiles sur votre appli d’écoute favorite.