Fan de séries, l’êtes-vous des génériques d’ouvertures, ces séquences qui introduisent, parfois avec brio, votre série télé préférée ? Si la réponse est positive, écoutez «Collection génériques», notre série audio qui s’attache à détailler, analyser, disséquer les génériques des séries. Anne Demoulin, journaliste au service «Culture» de 20 Minutes, nous raconte la petite, et la grande histoire des génériques de séries. Leurs coulisses, et parfois les indices dévoilant des secrets de l’intrigue…

Pourquoi autant de miroirs dans ce générique ?

Après un épisode sur le générique de «Mission impossible», place au générique de la série télévisée française « Dix pour cent». Créée par Fanny Herrero, sur une idée de l’ancien agent Dominique Besnehard, elle a été diffusée entre octobre 2015 et novembre 2020 sur France 2. Elle met en scène, notamment, les acteurs Camille Cottin, Thibault de Montalembert, Grégory Montel, Liliane Rovère, Nicolas Maury et Fanny Sidney. Cette série a rencontré un grand succès, et a notamment remporté un prix de la meilleure comédie aux International Emmy Awards.





Dans ce générique, on découvre les personnages de Mathias, Andréa, Gabriel et Arlette, associés principaux de l’agence artistique française ASK (Agence Samuel-Kerr). Le monde du cinéma, son glamour, ses trucages et ses contrats financiers, sont évoqués dans cette séquence d’introduction.

Un secret levé grâce à quelques images

Qui sont les grands noms derrière cette production, aux côtés du réalisateur Cédric Klapisch ? Que nous disent ces images ? Quel est le secret dévoilé dans ce générique ? Pourquoi autant de miroirs, synonymes de mise en abyme… Anne Demoulin répond à toutes les questions dans cet épisode. Bonne écoute !

