Êtes-vous de celles et ceux qui se réjouissent de retrouver le générique d’ouverture de votre série télé préférée ? De glisser, avec cette séquence, vers l’univers fictionnel et les personnages que vous chérissez ? De reconnaître, dès les premières notes, la musique qui donne vie à cette scène d’introduction ? Découvrez « Collection génériques », notre série audio qui s’attache à détailler, analyser, disséquer les génériques des séries. Anne Demoulin, journaliste au service « Culture » de 20 Minutes, nous raconte la petite, et la grande histoire des génériques de séries. Leurs coulisses, et parfois des indices dévoilant des développements, voire des secrets, de la série.

Un générique très rythmé, précurseur

Pour ce premier épisode, place au générique de la série télévisée « Mission : Impossible », un monument des génériques des séries, avec sa musique culte, composée par Lalo Schifrin… La série TV, créée par Bruce Geller, est diffusée entre 1966 et 1973 sur CBS, avant d’arriver en France. Elle raconte les aventures d’une équipe d’agents secrets chargés de missions périlleuses, et illégales, membres de l'« Impossible mission force ». Ils sont emmenés par le rusé Jim Phelps, incarné notamment par l’acteur Peter Graves. La série va inspirer plusieurs films de cinéma avec Tom Cruise, alias Ethan Hunt. Quels sont les secrets du générique de « Mission impossible » ? Que révèle-t-il de la série ? Pourquoi ce générique des années 1960 est-il précurseur, dans son rythme effréné, de nombreux génériques de séries ? Ecoutez toutes les réponses de la journaliste Anne Demoulin dans cet épisode…





