Il porte des rayures blanches et noires, est souvent détesté des hommes, car il peut transmettre des maladies. Venu d’Asie, le moustique tigre est apparu en France en 2004. En 2022, 67 départements métropolitains ont été placés en vigilance rouge par le site Vigilance moustiques, soit trois de plus que l’année dernière.

Pourquoi Aedes albopictus colonise-t-il aussi rapidement notre pays ? Quels sont les risques sanitaires liés à cet insecte ? Comment lutter contre sa prolifération ? Bienvenue dans « Animal », la série qui s’intéresse à l’animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Après les moineaux, découvrons le moustique tigre avec Anna-Bella Failloux, professeure à l’Institut Pasteur à Paris en entomologie médicale, spécialiste des insectes, notamment des moustiques vecteurs de maladie, comme la dengue et le chikungunya.

Une exceptionnelle résistance à la sécheresse et au froid

Les zones les plus touchées du territoire métropolitain sont au sud, dans des villes comme Montpellier ou Nice, où il est devenu un nuisible. Et mauvaise surprise : le moustique tigre pique en journée, à la différence du moustique classique – le culex – qui, lui, pique surtout à l’aube et au crépuscule.

Autre spécificité : les œufs du moustique tigre sont capables de résister à des conditions extrêmes, au froid comme à la sécheresse. Ils peuvent se muer en larve de moustique plusieurs mois après la ponte, confronté à des températures très basses ou asséché par des semaines de fortes chaleurs. C’est ainsi que les œufs voyagent d’un bout à l’autre de la planète, sous les pneus, par des marchandises ou des plantes transportées. C’est ainsi l’homme, par les échanges globalisés, qui participe à sa dissémination. Quels sont les moyens de lutte ? Quelles sont les pistes scientifiques pour limiter sa prolifération ? Comment le moustique tigre peut-il transmettre la dengue, Zika ou le chikungunya ? Toutes les réponses de la scientifique Anna-Bella Failloux dans cet épisode.

