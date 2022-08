L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.





Ils sont nommés chats libres, chats errants, parfois chats sauvages. On les retrouve dans les rues de nos villes, en plus ou moins bonne forme… Bienvenue dans « Animal », la série sonore qui s’interroge sur la place de l’animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour cette saison en cinq épisodes, on s’intéresse aux moineaux, aux chauves-souris, aux moustiques tigre, aux rats bruns, aux chats libres. Des mammifères, oiseaux, insectes parfois craints, voire détestés. Quelles sont les perceptions, et les vérités ?

Quelle gestion des chats des rues ?

Dans cet épisode, on va rencontrer des bénévoles du refuge « Chat d’Oc » dans le sud-est de Paris. Le refuge de cette association, qui a reçu son agrément en 2021, accueille une trentaine de chats. A côté des animaux domestiques délaissés ou perdus, il y a plusieurs chats de rues, qui n’ont pas connu de foyer. Ils sont ici soignés, identifiés, stérilisés, nourris, avant d’être, souvent, relâchés. Quels liens avec ces animaux qui vivent mal la captivité ? Que faire pour laisser vivre ces animaux en ville, sans qu’ils prolifèrent, ou menacent la biodiversité ? Quelles sont les demandes de ces bénévoles pour ces chats qui ne sont pas adaptés à la vie dans un logement ? Eléments de réponse dans ce podcast.

