Bienvenue dans «Animal», la série sonore qui s’interroge sur la place de l’animal en ville. Des êtres vivants, petits ou grands, avec lesquels nous partageons nos cités. Pour cette nouvelle saison en cinq épisodes, on s’intéressera aux moineaux, aux chauves-souris, aux moustiques tigre, aux rats bruns, aux chats libres. Des mammifères, oiseaux, insectes parfois craints ou détestés. Quelles sont les perceptions, et les vérités ? Pour répondre, des scientifiques et des experts au micro.

Comment la ville est-elle devenue hostile à ces oiseaux ?

Pour ce premier épisode, promenons-nous dans les rues de Paris avec Philippe Maintigneux, bénévole de la ligue pour la protection des oiseaux (LPO), chargé d’étude « moineaux » depuis 2003. Et découvrons l’une des espèces de ces petits oiseaux, le moineau domestique. Cet oiseau vit près des hommes, notamment en ville, depuis des centaines d’années. Alors pourquoi ces oiseaux disparaissent-ils de nos villes aujourd’hui ? Pourquoi le sujet de l’architecture des nouveaux bâtiments représente-t-il un défi pour garantir les populations de moineaux, qui apprécient la vie en communauté ? En quoi la diversité de la nourriture représente-t-elle une question majeure pour la présence de ces oiseaux en ville ? Toutes les réponses dans ce podcast.

Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre série audio « Animal » dans le podcast « L’Eté dans vos oreilles ». Ecoutez ce programme sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast Addict par exemple. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires et cinq étoiles sur Apple podcast.