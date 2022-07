Tremblez, simples mortels, car un jour viendra, vous rencontrerez l’Ankou. Le serviteur de la Mort a pour mission de collecter les âmes des défunts. Personnage majeur de la mythologie bretonne, l’Ankou est le sujet de notre nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série secrète du podcast « L’Eté dans vos oreilles » consacrée aux histoires et légendes régionales. Notre guide, aujourd’hui, est Bernard Rio, spécialiste du patrimoine breton et auteur de nombreux ouvrages, dont Voyage dans l'au-delà, les Bretons et la mort (Ouest-France, 2013).

Impossible d’échapper à l’Ankou

« L’Ankou est un personnage en Bretagne qui relève à la fois de la mythologie, du folklore et des croyances populaires », relève Bernard Rio dans cet épisode. Son nom signifie, en breton : « ouvrier de la Mort, serviteur de la Mort ». Il est représenté sous les traits « d’un personnage chauve, vêtu d’une peau de lion, traînant derrière lui une ligne d’hommes reliés les uns aux autres par une chaîne sur la langue. Symboliquement, ces hommes ne peuvent plus parler », décrit l’auteur. Comment se manifeste l’Ankou ? Pourquoi trouve-t-on des représentations de l'Ankou dans des ossuaires et des églises ? Où se trouve l’enfer froid ? Toutes les réponses dans ce podcast.

