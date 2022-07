Marseille, plus ancienne ville de France avec ses 2.600 ans, serait-elle le lieu d’une porte vers d’autres univers ? C’est une légende urbaine des années 1990, selon laquelle cette porte vers l’ailleurs se situerait autour de l’église Saint-Vincent-de-Paul, surnommée « église des Réformés », dans le quartier du Chapitre, en haut de la Canebière.

Bienvenue dans « Mystères d’ici », la série secrète du podcast « L’Eté dans vos oreilles » consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes de nos régions. Notre guide, aujourd’hui, est Alexandre Vella, journaliste de 20 Minutes à Marseille, qui a mené l'enquête.

Récit popularisé par un auteur et ufologue

L’initiateur de cette surnaturelle et paranormale histoire est Jimmy Guieu, prolifique auteur de science-fiction, ufologue et vidéaste, natif d' Aix-en-Provence. Dans un pseudo-documentaire de sa collection « Les portes du futur » consacré aux vortex, réalisé en 1993, l’homme interviewe trois témoins. La première, cartomancienne et peintre, raconte avoir promené son chien dans le quartier et être projetée avec son animal dans « un jardin » avec « des roses de quatre mètres de haut ». Deux autres personnes, deux hommes, projetés eux aussi dans une autre dimension, font, eux, état d’une rencontre avec des entités « aux yeux verts, à l’aspect lumineux », alors que l’environnement semblait avoir été suspendu autour d’eux. Jimmy Guieu est décédé le 2 janvier 2000, et le vortex des Réformés semble alors tomber dans l’oubli.





C’était sans compter sur Internet et les amateurs des vidéos de Jimmy Guieu. Quelques blogs ont rapporté des témoignages plus récents. Notre journaliste Alexandre Vella a continué son enquête, interviewé plusieurs personnes, avant de tenter l’expérience sur le parvis de l’église marseillaise. La suite, racontée par ses soins, dans ce podcast…

