Dans ce nouvel épisode de notre rendez-vous hebdo « Tout Sexplique », qui s’intéresse à la sexualité et la société, on parle de seins, de tétons, de puberté, d’injonctions et de liberté individuelle. L’invitée de cet épisode est Anna Toumazoff, militante féministe, autrice du récent Ta vie sans filtre, imaginé comme un dico des ados, aux éditions Mango. Les seins, « ces compagnons un peu encombrants te tombent dessus à la puberté, t’apportant parfois confusément gêne et fierté », rappelle notamment Anna Toumazoff dans cet ouvrage. La poitrine féminine est considérée, à la fois, comme symbole de la maternité, mais aussi de désir, de sexualité. Le sein féminin est par ailleurs soumis à de multiples injonctions : il doit être rebondi, haut mais « naturel », tout en restant caché, car considéré comme impudique…

Autre rappel de la militante féministe : les seins parfaits n’existent pas, tant dans leurs formes que leurs couleurs, leurs tailles, que la présence ou non de poil autour des tétons. Il n’y a pas une poitrine féminine, mais autant de seins que de personnes. Enfin, Anna Toumazoff évoque dans cet entretien, à écouter ci-dessus, la liberté de porter, ou non, le soutien-gorge. Bonne écoute !

Vos questions à audio@20minutes.fr

Tout Sexplique est un rendez-vous hebdomadaire d’entretiens où l’on échange sur la sexualité, la santé et la société. Si vous avez des questions sur ces thèmes, on les transmet à des professionnels et experts pour qu’ils y répondent en podcast. Comment faire ? Nous écrire un message à l’adresse : audio@20minutes.fr

Vous pouvez écouter gratuitement Minute Papillon ! et Tout Sexplique sur toutes les applications et plateformes d’écoute en ligne, comme Apple podcast, Spotify ou Podcast addict par exemple. Pour faire grandir notre communauté, n’hésitez pas à vous abonner, nous laisser des commentaires et cinq étoiles sur Apple podcast.