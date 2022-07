Pour ce nouvel épisode de « Mystères d’ici », la série consacrée aux histoires extraordinaires, récits et légendes de nos régions, ressortons aujourd’hui le dossier de Blaise Ferrage, jeune paysan du Comminges, violeur en série, exécuté à Toulouse en 1782. Comment ce fils de paysans du Couserans, à l’ouest de l’Ariège, est devenu le croquemitaine local, l’« Ogre du Comminges », le « Cannibale des Pyrénées », le dévoreur de bergères ? Hélène Ménal, journaliste de 20 Minutes à Toulouse, a mené l'enquête, et raconte dans notre podcast.

Des dizaines de jeunes victimes

Il y a dans ce personnage de cauchemar une part de vérité sordide, mais aussi des croyances populaires, des « fake news avant l’heure », selon l’historien Jean-Pierre Allinne, auteur de L’Anthropophage des Pyrénées (Cairn, 2005). En exhumant le dossier du procès Ferrage des archives de Foix, ce professeur en histoire du droit et des institutions a fait la part entre le mythe et la réalité. Blaise Ferrage, né en 1755 à Cescau – en Comminges à l’époque, mais aujourd’hui en Ariège pour cause de redécoupage administratif – était un violeur en série. Déshérité en tant que cadet, il vivait d’expédients comme ouvrier agricole, violant des bergères isolées.

Le prédateur sexuel a également tué un maquignon espagnol, et tenté d’assassiner un propriétaire de son village et la nièce de ce dernier, dont il était tombé amoureux après l’avoir violée. C’est pour l’ensemble de son œuvre que Blaise Ferrage, à 25 ans à peine, a été exécuté le 13 décembre 1782 à Toulouse. Le mythe du « Cannibale des Pyrénées » est né peu après son exécution sous la plume, selon l’historien, de Jean-Florent Baour, propriétaire et unique journaliste des Petites affiches de Toulouse, « une feuille à sensation ».

